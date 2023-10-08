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        Düzce'de dezavantajlı çocuklar ile ilkokul öğrencileri etkinlikte eğlendi

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde engelli çocuklar ile ilkokul öğrencilerinin bir araya geldiği etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 16:43 Güncelleme: 08.10.2023 - 17:05
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        Düzce'de dezavantajlı çocuklar ile ilkokul öğrencileri etkinlikte eğlendi
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde engelli çocuklar ile ilkokul öğrencilerinin bir araya geldiği etkinlik düzenlendi.

        Gölyaka Kaymakamlığı, Gölyaka Belediyesi ve Dezavantajlı Bireyleri Destekleme Derneği (DEZBİRDES) işbirliğiyle 15 Temmuz Şehitleri Gölyaka Kültür Parkı'nda düzenlenen programda, dezavantajlı çocuklar, akranları olan ilkokul öğrencileriyle eğlendi.

        Etkinlikte, okçuluk, dart, çuval yarışı, badminton ve futbol gibi birçok dalda yarışmalar yapıldı.

        Çeşitli ikramların da yapıldığı etkinlikte çocuklar palyaço ve dans gösterileriyle keyifli vakit geçirdi.

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