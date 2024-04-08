Düzce'de devir teslim töreninde eski belediye başkanı ile milletvekili tartıştı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde belediye başkanlığı devir teslim töreninde eski belediye başkanı Birol Şahin ile MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül arasında tartışma yaşandı.

MHP'den belediye başkanı seçilen Eftal Altundal, İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını almasının ardından devir teslim töreni için milletvekili Akgül ve MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu ile belediyeye geldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle Mart 2020'de MHP'den ihraç edilen eski Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, makamdaki devir teslim töreni sırasında yaptığı konuşmada, partisinden ihraç sürecine değindi.