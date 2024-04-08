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        Düzce'de devir teslim töreninde eski belediye başkanı ile milletvekili tartıştı

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde belediye başkanlığı devir teslim töreninde eski belediye başkanı Birol Şahin ile MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül arasında tartışma yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 19:20 Güncelleme: 08.04.2024 - 19:20
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        Düzce'de devir teslim töreninde eski belediye başkanı ile milletvekili tartıştı
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        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde belediye başkanlığı devir teslim töreninde eski belediye başkanı Birol Şahin ile MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül arasında tartışma yaşandı.

        MHP'den belediye başkanı seçilen Eftal Altundal, İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını almasının ardından devir teslim töreni için milletvekili Akgül ve MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu ile belediyeye geldi.

        A Milli Kadın Voleybol Takımı hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle Mart 2020'de MHP'den ihraç edilen eski Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, makamdaki devir teslim töreni sırasında yaptığı konuşmada, partisinden ihraç sürecine değindi.

        Paylaşımının ardından gelen baskılar sonucu ihraç edildiğini savunan Şahin ile bu görüşüne itiraz eden milletvekili Akgül arasında tartışma çıktı. Yerinden kalkarak masadaki çiçeğe vuran ve sert sözlerle Akgül'e odadan çıkmasını söyleyen Şahin ile milletvekili, makamda bulunanlar tarafından sakinleştirildi.

        Yeniden Refah Partisi adayı olarak girdiği seçimi kaybeden Şahin, sakinleştirilmesinin ardından görevi Altundal'a devretti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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