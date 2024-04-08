AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den Ramazan Bayramı mesajı:

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Keşir, mesajında, birlik ve beraberliğin en güzel ifadesi olan bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Aile ziyaretleri ve akraba buluşmalarıyla hasret giderilen huzurlu bir bayram temenni eden Keşir, kimsesi olmayanın kapısını çalıp, gönül alacaklarını anlattı.

Keşir, yaşanılan tüm zorluklara rağmen Türkiye'nin, tüm dünyanın umudu ve yükselen yıldızı olduğundan bahsederek, "Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize ulaşmak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hükümetimiz ve devletimizin tüm organlarıyla çalışıyor. Çok daha fazlası için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.