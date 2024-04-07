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        Kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole düşüp yandı: 2 yaralı 

         DÜZCE'de,Anadolu Otoyolu'nda kontrolden çıkıp şarampole devrilen hafif ticari araç yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 21:13 Güncelleme: 07.04.2024 - 21:15
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        Kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole düşüp yandı: 2 yaralı 
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         DÜZCE'de,Anadolu Otoyolu'nda kontrolden çıkıp şarampole devrilen hafif ticari araç yandı. Araçtan fırlayıp yol kenarına düşen 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 18.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Düzce mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Gökhan Öşal yönetimindeki 28 AG 825 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilerek, ters döndü. Sürücü Gökhan Öşal ile yolcu Şükrü Şirin'in hafif ticari araçtan fırlayıp yol kenarına düşerken, araç bir anda alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Şükrü Şirin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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        Galeri

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