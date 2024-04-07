Kazada yaralanan yakınlarını ziyaret etmek için yola çıkmışlar; 6 yaralı

DÜZCE'de2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralanan Emirhan Kavi ile ailesinin Gökyaka ilçesindeki kazada yaralanan yakınlarını hastanede ziyaret etmek için yola çıktıkları ortaya çıktı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında D-100 yolu Doğanlı Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Emirhan Kavi idaresindeki 81 ACR 224 plakalı otomobil, kavşakta Yunus Emre Dişli yönetimindeki 81 DG 078 plakalı otomobile çarptı. Kazada 2 sürücü ile Büşra Akkurt, Sevil Akkurt, Keremcan Akbulut ve Batuhan Tok yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emirhan Kavi'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Emirhan Kavi ile ailesinin Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dün saat 01.00 sıralarında meydana gelen, Zehra Bülbül'ün (20) hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kaza sonrası yakınlarını hastanede ziyaret etmek için yola çıktıkları ortaya çıktı.