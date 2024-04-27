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        Gönüllü öğrencilerin renklendirdiği boya kovaları yurt bahçelerini süslüyor

        ÖMER ÜRER - Düzce'de gönüllü öğrenciler tarafından "Sıfır Atık" projesi kapsamında renklendirilen boya kovaları yurt bahçelerine süs oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 11:56 Güncelleme: 27.04.2024 - 11:56
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        Gönüllü öğrencilerin renklendirdiği boya kovaları yurt bahçelerini süslüyor
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        ÖMER ÜRER - Düzce'de gönüllü öğrenciler tarafından "Sıfır Atık" projesi kapsamında renklendirilen boya kovaları yurt bahçelerine süs oldu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bahçeşehir Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllü gençler, proje kapsamında boş boya kovalarının değerlendirilmesi amacıyla "Atıkları Sanatla Renklendirelim" çalışması başlattı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Zahidül Kevseri Kız Öğrenci Yurdunun bir odasını yaklaşık 8 ay önce atölyeye çevrilmesinin ardından gönüllü gençler ve Gençlik Merkezinde resim kursuna katılan öğrenciler, kamu kuruluşları ve firmalardan boş boya kovaları topladı.

        Üzerine çeşitli figürler ve doğa resimleri çizilen yüzlerce boya kovasına sebze ve meyve fidanları dikildi.

        Boya kovalarını yurt bahçelerine yerleştiren gönüllüler, hem geri dönüşüme katkı sağladı hem de çevreyi güzelleştirdi.

        - "Güzel sonuçlar aldık"

        Proje yürütücülerinden Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bahçeşehir Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Ebru Aksu, AA muhabirine, atık malzemelerin geri dönüşümü konusunda İl Müdürlüğü ve yurt yönetiminden gelen talep doğrultusunda çalışma başlattıklarını söyledi.

        Kurdukları atölyede hiçbir ürün satın almadan tamamen atık malzemelerden çalışmalar yürüttüklerini anlatan Aksu, "Gençlik Merkezimizdeki resim öğrencilerimizle birlikte sanatsal çalışmalar yapmak istedik. Güzel sonuçlar aldık. Öncelikle yaptıklarımızı saksı olarak değerlendirdik. Kuş yuvası, kedi yuvası ve lamba gibi eşyalara çevirmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Burada yaptıklarımızı diğer yurtlarımıza, İl Müdürlüğümüze ve okullara dağıtacağız." diye konuştu.

        Aksu, boya kovalarına çeşitli sebze ve meyve fidanları diktiklerini aktararak, "Amacımız yurtlara gelen öğrencilerimizin burada yetişen meyvelerden yararlanması." dedi.

        Zahidül Kevseri Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Arzu Aktürk de yaklaşık 8 aydır haftanın belirli günlerinde atölye çalışmaları yürüttüklerini ve yüzlerce kovayı boyayarak adeta sanat eserine dönüştürdüklerini anlattı.

        Aktürk, "Sıfır Atık" projesi kapsamında farklı çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, "Her malzememizi değerleniyoruz. Bu çalışmamızla tüm yurtlarımıza güzellik katacağız." ifadesini kullandı.

        Hürriyet Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Buğlem Ay ise resme ilgi duyduğunu belirterek, çalışmada gönüllü olarak yer almak istediğini kaydetti.

        Ay, "Bu malzemelerin yeniden farklı şekilde kullanılacak olması çok güzel. Ben de atık malzemelerin üzerine resim yaptığım için çok mutluyum." diye konuştu.

        Hürriyet Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Yağmur Köklü, boya kovalarının üzerine resim çizerken kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, doğaya zarar veren atık maddelerin geri dönüştürülmesine katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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