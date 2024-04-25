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        Düzce'den kısa kısa

        Düzce Üniversitesinde "4000 Kodlu TÜBİTAK Çağrıları" semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 21:26 Güncelleme: 25.04.2024 - 21:26
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        Düzce Üniversitesinde "4000 Kodlu TÜBİTAK Çağrıları" semineri düzenlendi.

        Düzce Üniversitesi Araştırma Dekanlığı tarafından düzenlenen seminer, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. Yusuf Akemoğlu, seminerde, bilim ve toplum destek programları, 4000 kodlu çağrılar, çağrı alanları, başvuru şartları, desteklenecek etkinlik türleri, bilim fuarları ve bilim şenlikleri gibi konularda bilgi verdi.

        Açılışta Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk de bir konuşma yaptı.

        - Düzce'de orman muhafaza memurlarına yangın eğitimi verildi

        Düzce'de orman muhafaza memurlarına yönelik yangın eğitimi düzenlendi.

        Düzce Orman İşletme Şefliğinde düzenlenen programda, yangına ilk müdahale, yangın araçlarına takviye edilen emiş ve püskürtme pompalarının nasıl kullanılacağıyla ilgili bilgiler verildi.

        Personele uygulamalar yaptırılarak emiş ve püskürtme pompalarıyla küçük çaptaki yangınlara ilk etapta nasıl müdahale edilmesi gerektiği gösterildi.

        Eğitime, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Kadir Turalı, Düzce Orman İşletme Müdürü Murat Yıldız, şube mühendisi Bayram Cankurt ile Düzce Orman İşletme Müdürlüğü teknik personeli ve orman muhafaza memurları katıldı.

        - Kültür Park'ta kapsamlı çevre temizliği yapıldı

        Gölyaka ilçesinde bulunan Kültür Park içerisinde Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun'un talimatıyla kapsamlı çevre temizliği ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.

        Ayrıca parkta bulunan mescit, belediye ekipleri tarafından kullanılır hale getirilerek hizmete açıldı.

        - Kimyasal zirai ilaçlar, Yığılca arısı popülasyonuna zarar veriyor

        Yığılca Kaymakamlığı, ilçede gerçekleştirilen zirai ilaçlamanın, Yığılca arısı üzerindeki olumsuz etkilerinin değerlendirildiği bir genelge yayınlandı.

        Genelgede sürdürülebilir bitkisel üretim için kimyasal mücadelenin son çare olarak kullanılması gerektiği vurgulanırken öncelikle, kültürel tedbirler, biyolojik ve biyoteknik mücadele gibi alternatif yöntemler kullanılması gerektiği aktarıldı.

        Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol, kimyasal zirai ilaçların Yığılca arısının popülasyonu üzerindeki olumsuz etkileri konulu bir çalışma başlatarak oluşturulan genelgeyi üreticilerle paylaştı.

        Genelge, 39 köy 4 mahalle muhtarlığına da iletildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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