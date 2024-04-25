Düzce'den kısa kısa

Düzce Üniversitesinde "4000 Kodlu TÜBİTAK Çağrıları" semineri düzenlendi.

Düzce Üniversitesi Araştırma Dekanlığı tarafından düzenlenen seminer, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. Yusuf Akemoğlu, seminerde, bilim ve toplum destek programları, 4000 kodlu çağrılar, çağrı alanları, başvuru şartları, desteklenecek etkinlik türleri, bilim fuarları ve bilim şenlikleri gibi konularda bilgi verdi.

Açılışta Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk de bir konuşma yaptı.

- Düzce'de orman muhafaza memurlarına yangın eğitimi verildi Düzce'de orman muhafaza memurlarına yönelik yangın eğitimi düzenlendi. Düzce Orman İşletme Şefliğinde düzenlenen programda, yangına ilk müdahale, yangın araçlarına takviye edilen emiş ve püskürtme pompalarının nasıl kullanılacağıyla ilgili bilgiler verildi. Personele uygulamalar yaptırılarak emiş ve püskürtme pompalarıyla küçük çaptaki yangınlara ilk etapta nasıl müdahale edilmesi gerektiği gösterildi. Eğitime, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Kadir Turalı, Düzce Orman İşletme Müdürü Murat Yıldız, şube mühendisi Bayram Cankurt ile Düzce Orman İşletme Müdürlüğü teknik personeli ve orman muhafaza memurları katıldı.

- Kültür Park'ta kapsamlı çevre temizliği yapıldı Gölyaka ilçesinde bulunan Kültür Park içerisinde Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun'un talimatıyla kapsamlı çevre temizliği ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca parkta bulunan mescit, belediye ekipleri tarafından kullanılır hale getirilerek hizmete açıldı. - Kimyasal zirai ilaçlar, Yığılca arısı popülasyonuna zarar veriyor Yığılca Kaymakamlığı, ilçede gerçekleştirilen zirai ilaçlamanın, Yığılca arısı üzerindeki olumsuz etkilerinin değerlendirildiği bir genelge yayınlandı.