Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de otomobil ve cipin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Düzce'de otomobil ve cipin çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 23:42 Güncelleme: 25.04.2024 - 23:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de otomobil ve cipin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de otomobil ve cipin çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi ağır yaralandı.

        Berika K. idaresindeki 81 AAE 047 plakalı otomobil, Arapçiftliği Mahallesi 2930 sokak üzerinde Necip K. yönetimindeki 07 NEK 07 plakalı ciple çarpıştı.

        Kazanın ardından yol dışına savrulan cipte bulunan sürücü Necip K, eşi Seher, kızları Yağmur ve Nisa K. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
        36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
        Kadın öğretmene yumruklu şiddet!
        Kadın öğretmene yumruklu şiddet!
        Beştepe’deki görüşmede ne konuşuldu?
        Beştepe’deki görüşmede ne konuşuldu?
        Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını
        Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Barıştan sorumluydu, barış karşıtı kampanyayla suçlandı
        Barıştan sorumluydu, barış karşıtı kampanyayla suçlandı
        Belki şehre bisiklet gelir
        Belki şehre bisiklet gelir
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        BM'den Suriye açıklaması
        BM'den Suriye açıklaması
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        Muslera'dan milli takıma veda!
        Muslera'dan milli takıma veda!
        ABD, Suriye'deki üslerine takviye gönderdi
        ABD, Suriye'deki üslerine takviye gönderdi
        Reyting artışları devam edecek mi?
        Reyting artışları devam edecek mi?
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Çorlu tren kazası davasında karar çıktı
        Çorlu tren kazası davasında karar çıktı
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Sarayla reçel savaşı
        Sarayla reçel savaşı
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Ziyaretçi kabul edebilecek

        Benzer Haberler

        Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı; 4 kişini...
        Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı; 4 kişini...
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'de otomobilin savrulan araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
        Düzce'de otomobilin savrulan araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
        Su kanalına düşen boğa halatla kurtarıldı
        Su kanalına düşen boğa halatla kurtarıldı
        Tenisçi ikizler, kortlarda iz bırakmak istiyor
        Tenisçi ikizler, kortlarda iz bırakmak istiyor
        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı