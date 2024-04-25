Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Tenisçi ikizler, kortlarda iz bırakmak istiyor

        ÖMER ÜRER - Düzce'de antrenör babalarının yönlendirmesiyle başladıkları teniste çeşitli dereceler elde eden 15 yaşındaki ikizler Eren ve Hüseyin Tuna Çavuş, ulusal ve uluslararası alanda yeni başarılar için çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 11:05 Güncelleme: 25.04.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tenisçi ikizler, kortlarda iz bırakmak istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖMER ÜRER - Düzce'de antrenör babalarının yönlendirmesiyle başladıkları teniste çeşitli dereceler elde eden 15 yaşındaki ikizler Eren ve Hüseyin Tuna Çavuş, ulusal ve uluslararası alanda yeni başarılar için çalışıyor.

        Babaları tarafından 10 yıl önce spora yönlendirilen Düzce Kasım Aktaş Ortaokulu öğrencileri Çavuş kardeşler, küçük yaşlarda tenisle tanışarak kortlara çıktı. Azim ve çalışkanlıklarıyla dikkati çeken ikizler, Türkiye'de federasyonun düzenlediği yarışmaların yanı sıra özel turnuvalarda ve Avrupa'daki müsabakalarda çeşitli başarılar elde ettiler.

        Yurt içindeki turnuvalardaki başarılarıyla dikkati çeken kardeşler, ikili olarak mücadele ettikleri Bulgaristan'da 2021'de düzenlenen Avrupa Tenis Turnuvası Avenue Cup'ta şampiyonluk elde etti.

        Birbirlerine kortlarda rakip, antrenmanlarda destek olan ikizler, Arnavutluk'un Tiran kentinde 27 Nisan'da başlayacak Avrupa Tenis Turnuvası'na hazırlıklarını sürdürüyor.

        - "Çok emek veriyoruz"

        İkizlerin babası Düzce Tenis Kulübü Başantrenörü Akif Çavuş, AA muhabirine, yaklaşık 24 yıldır antrenörlük yaptığını söyledi.

        Çavuş, çocuklarını ilgileri doğrultusunda 5 yaşında tenise yönlendirdiğini kaydetti. İkizlerin ilk resmi turnuvalarına 6 yaşında Zonguldak'ta çıktığını aktaran Çavuş, 12 yaşında ise ilk kez Avrupa turnuvalarına katıldıklarını dile getirdi.

        Çavuş, çocuklarının Türkiye'de ve Avrupa'da çeşitli dereceler elde ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

        "Çocuklarım tenisi çok seviyor. Ben de elimden geldiği sürece her konuda destek olmaya çalışıyorum. Ülkede iz bıraktılar, dünyada da bu başarılarını sürdürmelerini hedefliyoruz. Çok emek veriyoruz, çocuklar da çok emek veriyor. Yeri geliyor sabah 6'da, gece 12'de antrenman yapıyoruz. Günde 3 antrenman yapıyoruz. Hedefimiz yurt dışı turnuvalarında mücadele etmek. Gidebildiğimiz kadar gitmeyi düşünüyoruz. Çocuklarım çok istiyor. Onlar istediği için ben de maddi ve manevi her şeyi seferber ediyorum."

        - "Tenis benim için başarıyı ifade ediyor"

        Eren Çavuş, tenisi çok sevdiğini dile getirerek, "Roger Federer'i örnek alıyorum. İlerde hayalim profesyonel tenisçi olmak." diye konuştu.

        Hüseyin Tuna Çavuş da kardeşiyle rakip olduğunda özellikle finalde zorlandığını anlatarak, "Rakip olduğumuz zaman ikimizde birbirimizi yenebiliyoruz. Bir o yeniyor, bir ben." dedi.

        Tenisçi Rafael Nadal'ı örnek aldığını belirten Çavuş, "Maçı çok geride olsa da hiç bırakmıyor. Azmini seviyorum. Tenis benim için başarıyı ifade ediyor. Hedefim ilerde grand slam'lerde tenis oynamak, Türkiye'de ve yurt dışında başarılı olmak." ifadelerini kullandı.

        Çavuş, ikiziyle aynı sporu yapmanın avantajına değinerek, "Sabah kalkıyoruz, tenis oynamaya gidiyoruz, sonra kondisyon yapıyoruz. Dinleniyoruz, tekrar tenis oynuyoruz. İkizim olduğu için yabancılık çekmiyorum. Tenisi de beraber oynadığımız için birbirimizle iyi anlaşıyoruz. İkili takımlarda bir avantaj oluyor bizim için, partner aramamıza gerek kalmıyor." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        ABD: Çin artık "Tarafsızız" diyemez
        ABD: Çin artık "Tarafsızız" diyemez
        Motokurye sürücüyü tornavidayla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Motokurye sürücüyü tornavidayla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
        Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        ABD'de protestolar yayılıyor!
        ABD'de protestolar yayılıyor!
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü: Gurur ve hüzün bir arada
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü: Gurur ve hüzün bir arada
        Son fotoğraf muamması
        Son fotoğraf muamması
        Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!
        Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!
        Öğretmen ile öğrencisinin 'oğlak' diyaloğu gülümsetti
        Öğretmen ile öğrencisinin 'oğlak' diyaloğu gülümsetti
        İspanya Başbakanı Sanchez'den istifa sinyali
        İspanya Başbakanı Sanchez'den istifa sinyali
        Yağmur ve çöl tozu alarmı!
        Yağmur ve çöl tozu alarmı!
        Bahşiş personelin hakkı
        Bahşiş personelin hakkı
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor
        AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor

        Benzer Haberler

        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
        Düzce'de çocuklar için açık hava sineması etkinliği yapıldı
        Düzce'de çocuklar için açık hava sineması etkinliği yapıldı
        Yığılca Belediyesince "23 Nisan" etkinliği düzenlendi
        Yığılca Belediyesince "23 Nisan" etkinliği düzenlendi
        Düzce'de bisikletliler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı özel k...
        Düzce'de bisikletliler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı özel k...
        Düzce'de Vali ve rektör, sevgi evlerinde kalan çocuklara "sevgi kekleri" ha...
        Düzce'de Vali ve rektör, sevgi evlerinde kalan çocuklara "sevgi kekleri" ha...
        Düzce Belediye Meclisinde yeni dönemin ilk toplantısı yapıldı
        Düzce Belediye Meclisinde yeni dönemin ilk toplantısı yapıldı