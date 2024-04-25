Tenisçi ikizler, kortlarda iz bırakmak istiyor

ÖMER ÜRER - Düzce'de antrenör babalarının yönlendirmesiyle başladıkları teniste çeşitli dereceler elde eden 15 yaşındaki ikizler Eren ve Hüseyin Tuna Çavuş, ulusal ve uluslararası alanda yeni başarılar için çalışıyor.

Babaları tarafından 10 yıl önce spora yönlendirilen Düzce Kasım Aktaş Ortaokulu öğrencileri Çavuş kardeşler, küçük yaşlarda tenisle tanışarak kortlara çıktı. Azim ve çalışkanlıklarıyla dikkati çeken ikizler, Türkiye'de federasyonun düzenlediği yarışmaların yanı sıra özel turnuvalarda ve Avrupa'daki müsabakalarda çeşitli başarılar elde ettiler.

Yurt içindeki turnuvalardaki başarılarıyla dikkati çeken kardeşler, ikili olarak mücadele ettikleri Bulgaristan'da 2021'de düzenlenen Avrupa Tenis Turnuvası Avenue Cup'ta şampiyonluk elde etti. Birbirlerine kortlarda rakip, antrenmanlarda destek olan ikizler, Arnavutluk'un Tiran kentinde 27 Nisan'da başlayacak Avrupa Tenis Turnuvası'na hazırlıklarını sürdürüyor. - "Çok emek veriyoruz" İkizlerin babası Düzce Tenis Kulübü Başantrenörü Akif Çavuş, AA muhabirine, yaklaşık 24 yıldır antrenörlük yaptığını söyledi.

Çavuş, çocuklarını ilgileri doğrultusunda 5 yaşında tenise yönlendirdiğini kaydetti. İkizlerin ilk resmi turnuvalarına 6 yaşında Zonguldak'ta çıktığını aktaran Çavuş, 12 yaşında ise ilk kez Avrupa turnuvalarına katıldıklarını dile getirdi. Çavuş, çocuklarının Türkiye'de ve Avrupa'da çeşitli dereceler elde ettiğini belirterek, şöyle devam etti: "Çocuklarım tenisi çok seviyor. Ben de elimden geldiği sürece her konuda destek olmaya çalışıyorum. Ülkede iz bıraktılar, dünyada da bu başarılarını sürdürmelerini hedefliyoruz. Çok emek veriyoruz, çocuklar da çok emek veriyor. Yeri geliyor sabah 6'da, gece 12'de antrenman yapıyoruz. Günde 3 antrenman yapıyoruz. Hedefimiz yurt dışı turnuvalarında mücadele etmek. Gidebildiğimiz kadar gitmeyi düşünüyoruz. Çocuklarım çok istiyor. Onlar istediği için ben de maddi ve manevi her şeyi seferber ediyorum."

- "Tenis benim için başarıyı ifade ediyor" Eren Çavuş, tenisi çok sevdiğini dile getirerek, "Roger Federer'i örnek alıyorum. İlerde hayalim profesyonel tenisçi olmak." diye konuştu. Hüseyin Tuna Çavuş da kardeşiyle rakip olduğunda özellikle finalde zorlandığını anlatarak, "Rakip olduğumuz zaman ikimizde birbirimizi yenebiliyoruz. Bir o yeniyor, bir ben." dedi. Tenisçi Rafael Nadal'ı örnek aldığını belirten Çavuş, "Maçı çok geride olsa da hiç bırakmıyor. Azmini seviyorum. Tenis benim için başarıyı ifade ediyor. Hedefim ilerde grand slam'lerde tenis oynamak, Türkiye'de ve yurt dışında başarılı olmak." ifadelerini kullandı.