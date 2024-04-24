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        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 16:40 Güncelleme: 24.04.2024 - 16:43
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
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        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 15 -22 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 8 gram kubar esrar, 14 kök kenevir ve 277 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında, "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" ile "yasadışı ekim" suçlarından işlem yapıldı.

        Jandarma ekiplerinin düzenlediği diğer operasyonlarda ise 1 düzensiz göçmen yakalandı.

        Öte yandan "resmi belgede sahtecilik" suçundan yakalanan 2 şüpheli hakkında da adli tahkikat başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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