Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Jandarma ekiplerinin düzenlediği diğer operasyonlarda ise 1 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında, "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" ile "yasadışı ekim" suçlarından işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 15 -22 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 8 gram kubar esrar, 14 kök kenevir ve 277 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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