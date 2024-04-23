Yığılca Belediyesince "23 Nisan" etkinliği düzenlendi
Yığılca Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel etkinlik düzenlendi.
Yığılca Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel etkinlik düzenlendi.
Şehir parkındaki etkinlikte çocuklar, çizgi film karakterleri, palyaçolar ve sihirbaz gösterileriyle eğlendi.
Etkinlikte çocuklara pamuk şeker, Osmanlı macunu gibi ikramlarda bulunuldu.
Belediye Başkanı Selami Savaş, etkinliğe katılımın yoğun olduğunu belirterek, "Bu katılım bizleri de son derece mutlu etti. Çocuklarımızın mutluluğu gözlerinden okundu. Bu özel günde onlarda özel bir anı bırakmış olduk." dedi.
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