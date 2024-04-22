Muharip uçaklar Düzce semalarında prova yaptı
Düzce'de muharip uçaklar prova uçuşu gerçekleştirdi.
Düzce'de muharip uçaklar prova uçuşu gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığının "2024 Yılı Yurt İçi Hava Gösterileri Programı" kapsamında kent semalarında süzülen uçaklar, 5 sorti yaptı.
Düzce Anıtpark Meydanı'ndaki vatandaşlar da uçakların geçişini ilgiyle takip etti.
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