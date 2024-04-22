Cumayeri'nde odunluk yandı
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ören köyünde Nezaket U'ya ait evin bahçesindeki odunlukta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören çevredekiler, durumu Cumayeri Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
Ekiplerce söndürülen yangında odunluk kullanılamaz hale geldi.
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