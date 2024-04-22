Bitkilerin çekirdek ve tohumlarından tespih, bileklik ve kolye yapıyor

GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de 15 çeşit bitki çekirdeği ve tohumundan tespih, bileklik ve kolye yapan 71 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Celalettin Durmaz, el emeği ürünlerini festivallerde ve internet üzerinden meraklılarıyla buluşturuyor.

Yaklaşık 50 yıl önce akasya tohumlarından el yordamıyla yaptığı tespihleri arkadaşlarına hediye etmeye başlayan Durmaz, 2002'de sınıf öğretmenliğinden emekli olduktan sonra hobisine yoğunlaştı. Durmaz, Çilimli ilçesindeki evinin mutfağında üretim için kullandığı tohum ve çekirdek çeşidini 15'e çıkardı.

Boya, vernik veya koruyucu madde kullanmadan tohum ve çekirdeklerden çoğunlukla yaptığı tespihlerin yanı sıra bileklik ve kolye de üreten Durmaz, 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığından tespih yapımı alanında "geleneksel el sanatçısı" unvanını aldı. Emekli öğretmen 71 yaşındaki Durmaz, AA muhabirine, geçmişten bu yana bitkilere ve doğal malzemelere ilgisinin bulunduğunu söyledi. Emekliliğin ardından yavaş yavaş profesyonelleştiğini anlatan Durmaz, ilk zamanlar akasyadan yaptığı tespih çeşitlerini artırdığını, sonrasında işleme uygun her türlü çekirdek ve tohumdan üretmeye başladığını aktardı.

Durmaz, "Yeşil ve siyah zeytin, gözyaşı bitkisi veya ekme boncuk denilen çekirdeklerden, kahverengi ve sarı akasyadan, bahçemizdeki erik, iğde, hünnap, vişne, kızılcık ve hatta Hindistan kökenli, Osmanlı'da da meşhur demir hindi bitkisinden yapıyorum." dedi. - "Tohumları ve çekirdekleri mevsimine göre topluyoruz" Ürünlerinin kimyasal madde barındırmadığına dikkati çeken Durmaz, "Boya, vernik veya koruyucu madde yok. Sadece üzerindeki matlığı gidersin diye bir damla zeytinyağı kullanıyoruz. Zaten zeytinyağı kullanmasak bile elimizle yaptığımız için cildimizin yağıyla parlıyorlar." diye konuştu.

Bakanlıktan 2018'de sanatçı tanıtım kartı aldıktan sonra çevre illerdeki festivallere davet edildiğini dile getiren Durmaz, Bursa, İstanbul, Kocaeli gibi büyükşehirlerdeki festivallere katılıp ürünlerini sergilediğini kaydetti. Durmaz, böylece özellikle tespih meraklılarıyla iletişim kurduğuna işaret ederek, "Festivallerde bizi tanıyorlar, kartlarımızı veriyoruz, satış da yapıyoruz. Bu şekilde bizi tanıyanlar internet üzerinden de arıyorlar ve isteklerini yerine getiriyoruz." şeklinde konuştu. Yaptığı işin meşakkatli süreçlerinin bulunduğunu dile getiren durmaz, sözlerini şöyle tamamladı: