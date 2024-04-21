Düzce'de ağacın devrilmesi sonucu yere düşen kişi yaralandı

İddiaya göre, Mergiç Mahallesi'nde bulunan Melen Park'taki mesire alanında iki ağaca ip gererek denge oyunu oynayan O.Y. (30), ağacın devrilmesiyle yere düşüp yaralandı.

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