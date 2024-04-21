Düzce'de ağacın devrilmesi sonucu yere düşen kişi yaralandı
Düzce'de mesire alanındaki ağacın devrilmesi sonucu yere düşen kişi hafif yaralandı.
Düzce'de mesire alanındaki ağacın devrilmesi sonucu yere düşen kişi hafif yaralandı.
İddiaya göre, Mergiç Mahallesi'nde bulunan Melen Park'taki mesire alanında iki ağaca ip gererek denge oyunu oynayan O.Y. (30), ağacın devrilmesiyle yere düşüp yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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