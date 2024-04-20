Düzce'de üreticiler, hasat ettiği fındığı model fabrikada işleyebilecek

Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜFAM) Laboratuvarı'na kurulan model fabrikada üreticiler, hasat ettiği fındığı işleyerek katma değeri yüksek ürün haline getirebilecek.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odasından (DTSO) yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Doğu Marmara Kalkınma Ajansı aracılığıyla uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında finanse edilen "Fındık Üreticilerinin Mikro İşletmelere Dönüşümü" projesinde, üretim aşamasına gelindi.

DTSO, Düzce Üniversitesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce geliştirilen proje kapsamında kurulan model fabrikada, üreticiler hasat ettiği fındığı işleyerek katma değeri yüksek ürün haline getirebilecek.