Düzce'de iki cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Düzce'de iki cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Düzce'de iki cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Ayhan S. idaresindeki 16 UF 147 plakalı cip, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Konuralp bölgesinde Serkan B. yönetimindeki 81 DZ 452 plakalı ciple çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan araçların sürücüleri ile yolcu Selçuk B. yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.