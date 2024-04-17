Düzce'de firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. ekiplerce yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

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