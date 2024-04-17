Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de firari hükümlü yakalandı

        Düzce'de hakkında 10 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 15:20 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de hakkında 10 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. ekiplerce yakalandı.

        Zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asya evi terk etmek istedi!
        Asya evi terk etmek istedi!
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        İşte Metin Akpınar'ın yasak aşkı
        İşte Metin Akpınar'ın yasak aşkı
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Oyuncuların yeni gözdeleri karşı karşıya
        Oyuncuların yeni gözdeleri karşı karşıya
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Kayıp kale bulundu!
        Kayıp kale bulundu!
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        TFF'de seçim kaosu!
        TFF'de seçim kaosu!
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"

        Benzer Haberler

        Düzce'de fırtınanın zarar verdiği yayladaki yapılar eski görünümüne kavuştu...
        Düzce'de fırtınanın zarar verdiği yayladaki yapılar eski görünümüne kavuştu...
        Düzce Üniversitesinde "TUSAŞ ve Türk Havacılığı" konferansı düzenlendi
        Düzce Üniversitesinde "TUSAŞ ve Türk Havacılığı" konferansı düzenlendi
        Düzce'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Düzce'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Düzce'de Turizm Haftası kutlandı
        Düzce'de Turizm Haftası kutlandı
        Düzce'de iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Düzce'de iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, mazbatasını aldı
        Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, mazbatasını aldı