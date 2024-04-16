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        Düzce'de Turizm Haftası kutlandı

        Düzce'de Turizm Haftası kutlama programları, kortej yürüyüşüyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 13:18 Güncelleme: 16.04.2024 - 13:18
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        Düzce'de Turizm Haftası kutlandı
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        Düzce'de Turizm Haftası kutlama programları, kortej yürüyüşüyle başladı.

        Cedidiye Meydanı'nda bir araya gelen Vali Selçuk Aslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Sarıcan, öğrenciler ve öğretmenler, belediye bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde Anıtpark Meydanı'na kadar yürüdü.

        Burada düzenlenen tören ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Alemdaroğlu, yaptığı konuşmada, Düzce'nin doğal güzelliklerine değinerek, kentin sahip olduğu bu değerleri, korumaya ve geliştirmeye yönelik çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

        Daha sonra Çerkes ve Abhaz kültür dernekleri üyelerinden oluşan 70'lik Delikanlılar Otantik Dans Grubu'nun gösterisi ile öğrencilerin Karadeniz halk oyunları gösterisi izlendi.

        Etkinlikler, kente özgü ürünlerin sergilendiği stantların gezilmesiyle sona erdi.

        Vali Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bacasız fabrika olarak adlandırılan turizmde, Düzce'nin mükemmel bir coğrafyaya sahip olduğunu belirtti.

        Kentin ağırladığı turist sayısına değinen Aslan, şöyle konuştu:

        "Düzce'de geçen yıl konaklamalı anlamda 165 bin yerli, 15 bin yabancı turisti misafir ettik. Konaklamalı olmayan turist sayımız ise 600 bin kişi. Yaylalarımız, göllerimiz, Karadeniz'e açılan sahilimizle Düzce'nin çok büyük bir potansiyeli var. Düzce'nin ülke nüfusunun yüzde 45'ine günübirlik mesafede olması, iç turizm, doğa, kültür ve adrenalin turizmi noktasında daha aktif olmamız gereğini bize sunuyor. Düzce'mizde turizm yükselen bir trend."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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