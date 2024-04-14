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        Düzce'de selektörle radar uyarısı yapan sürücülere 45 bin 540 lira ceza kesildi

        Düzce'de radar uygulamasının yapıldığı bölgeyi selektör yaparak diğer sürücülere haber veren 66 sürücüye toplamda 45 bin 540 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 14:54 Güncelleme: 14.04.2024 - 14:54
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        Düzce'de selektörle radar uyarısı yapan sürücülere 45 bin 540 lira ceza kesildi
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        Düzce'de radar uygulamasının yapıldığı bölgeyi selektör yaparak diğer sürücülere haber veren 66 sürücüye toplamda 45 bin 540 lira ceza kesildi.

        Kentte 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde trafik ve asayiş denetimleri sıklaştırıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Çamköy bağlantı yolunda oluşturulan uygulama noktasında radar denetimi yaptı.

        Denetimler sırasında karşı istikametteki araçlara selektör yaparak uyaran sürücüler olduğunu fark eden ekipler, diğer şeritte de uygulama başlattı.

        Selektörle uyarı yaptıkları tespit edilen 66 sürücüye 690'ar liradan toplam 45 bin 540 lira ceza uygulandı.

        Trafik ekipleri, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla radar uygulamasının yanı sıra kimlik sorgulamalarıyla asayiş suçlarına karışan ve aranan şahıslara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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