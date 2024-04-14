Düzce'de selektörle radar uyarısı yapan sürücülere 45 bin 540 lira ceza kesildi

Trafik ekipleri, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla radar uygulamasının yanı sıra kimlik sorgulamalarıyla asayiş suçlarına karışan ve aranan şahıslara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Selektörle uyarı yaptıkları tespit edilen 66 sürücüye 690'ar liradan toplam 45 bin 540 lira ceza uygulandı.

Denetimler sırasında karşı istikametteki araçlara selektör yaparak uyaran sürücüler olduğunu fark eden ekipler, diğer şeritte de uygulama başlattı.

Düzce'de radar uygulamasının yapıldığı bölgeyi selektör yaparak diğer sürücülere haber veren 66 sürücüye toplamda 45 bin 540 lira ceza kesildi.

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