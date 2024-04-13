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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 11:24 Güncelleme: 13.04.2024 - 11:24
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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        Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Risk analizi çalışmalarıyla takibe alınan 3 şüphelinin üzeri ve araçlarında yapılan aramada, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 4 bin 144 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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