Düzce'de iş yerinin önündeki mermerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Düzce'de bir iş yerinin önünde bulunan mermerlere çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de bir iş yerinin önünde bulunan mermerlere çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
M.A. idaresindeki 81 ABG 639 plakalı otomobil, Sancaklar mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.
Savrulan otomobil sinyalizasyon direğine ardından iş yerinin önündeki mermerlere çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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