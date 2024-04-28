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        Düzce'de iş yerinin önündeki mermerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Düzce'de bir iş yerinin önünde bulunan mermerlere çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 19:31 Güncelleme: 28.04.2024 - 19:31
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        Düzce'de iş yerinin önündeki mermerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Düzce'de bir iş yerinin önünde bulunan mermerlere çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        M.A. idaresindeki 81 ABG 639 plakalı otomobil, Sancaklar mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

        Savrulan otomobil sinyalizasyon direğine ardından iş yerinin önündeki mermerlere çarparak durabildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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