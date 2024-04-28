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        Yığılca Orhangazi Yatılı Bölge Ortaokulu, bocce turnuvasında şampiyon oldu

        Düzce'de düzenlenen Yıldız Erkekler Bocce Turnuvası'na katılan Yığılca Orhangazi Yatılı Bölge Ortaokulu birincilik başarısı gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 10:38 Güncelleme: 28.04.2024 - 10:38
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        Yığılca Orhangazi Yatılı Bölge Ortaokulu, bocce turnuvasında şampiyon oldu
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        Düzce'de düzenlenen Yıldız Erkekler Bocce Turnuvası'na katılan Yığılca Orhangazi Yatılı Bölge Ortaokulu birincilik başarısı gösterdi.

        Okul sporları kapsamında yapılan turnuvada, kent genelindeki 12 okul mücadele etti.

        Rakiplerine üstünlük sağlayan Yığılca Orhangazi Yatılı Bölge Ortaokulu, turnuvanın birincisi oldu.

        Şampiyon takım, 20-23 Mayıs'ta Sakarya'da düzenlenecek bölge finallerinde Düzce'yi temsil edecek.

        Okul müdürü Oğuzhan Sünbül, şampiyon öğrencileri ve beden eğitimi öğretmenleri Mehmet Çelik'i başarılarından dolayı kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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