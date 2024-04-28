Yığılca Orhangazi Yatılı Bölge Ortaokulu, bocce turnuvasında şampiyon oldu
Düzce'de düzenlenen Yıldız Erkekler Bocce Turnuvası'na katılan Yığılca Orhangazi Yatılı Bölge Ortaokulu birincilik başarısı gösterdi.
Düzce'de düzenlenen Yıldız Erkekler Bocce Turnuvası'na katılan Yığılca Orhangazi Yatılı Bölge Ortaokulu birincilik başarısı gösterdi.
Okul sporları kapsamında yapılan turnuvada, kent genelindeki 12 okul mücadele etti.
Rakiplerine üstünlük sağlayan Yığılca Orhangazi Yatılı Bölge Ortaokulu, turnuvanın birincisi oldu.
Şampiyon takım, 20-23 Mayıs'ta Sakarya'da düzenlenecek bölge finallerinde Düzce'yi temsil edecek.
Okul müdürü Oğuzhan Sünbül, şampiyon öğrencileri ve beden eğitimi öğretmenleri Mehmet Çelik'i başarılarından dolayı kutladı.
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