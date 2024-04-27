Aktaş Şelalesi, Düzce'nin ekoturizm rotası oldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Aktaş Şelalesi, kentin ekoturizm noktası olarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Valilik ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 2022'de başlatılan "Aktaş Şelalesi Ekoturizm Alanı ve Doğa Yürüyüş Parkuru" projesi kapsamında, ilçeye 11 kilometre mesafedeki Aktaş köyünde yer alan şelale çevresine yürüyüş yolları, seyir terasları ve dinlenme alanları yapıldı.

Projenin tamamlanmasıyla Düzce'nin ilk, Türkiye'nin ise 64. ekoturizm alanı olan şelale bölgesine, Turizm Haftası dolayısıyla tanıtım gezisi düzenlendi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'ün de katıldığı gezi, Akçakoca Kaymakamlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte vatandaşlara gözleme ve çay ikram edilirken, katılımcılar tulum eşliğinde horon oynayarak doğanın keyfini çıkardı. Katılımcılar daha sonra Aktaş Şelalesi Ekoturizm Alanı ve Doğa Yürüyüş Parkuru'nu gezdi. - "Aktaş Şelalesi ciddi bir cazibe merkezi olacak" Vali Aslan, gezinin ardından gazetecilere, Aktaş Şelalesi'nin, ciddi bir cazibe merkezi olacağını söyledi.