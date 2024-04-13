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        Düzce'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Düzce'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 13:15 Güncelleme: 13.04.2024 - 13:15
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        Düzce'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Düzce'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolunun Ankara istikametinde seyreden S.S. idaresindeki 34 AED 656 plakalı otomobil, Gümüşpınar Kavşağı'nda E.Ö. yönetimindeki 34 EIS 542 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile otomobilde bulunan E.K. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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