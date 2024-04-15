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        Düzce'de otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Düzce'de otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 09:54 Güncelleme: 15.04.2024 - 09:54
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        Düzce'de otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Düzce'de otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Yığılca istikametinde seyreden C.K. idaresindeki 81 GD 406 plakalı panelvan ile karşı yönden gelen A.B'nin kullandığı 81 AC 167 plakalı otomobil, Düzce-Yığılca kara yolunun Çiftlik köyü mevkiinde çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan V.K, R.Ş. ve A.T. yaralandı.

        Yaralılar, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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