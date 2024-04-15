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        Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, mazbatasını aldı

        CHP'den Akçakoca Belediye Başkanı seçilen Fikret Albayrak, mazbatasını alarak görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 14:35 Güncelleme: 15.04.2024 - 14:35
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        Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, mazbatasını aldı
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        CHP'den Akçakoca Belediye Başkanı seçilen Fikret Albayrak, mazbatasını alarak görevine başladı.

        İlçe Seçim Kurulu'nun bulunduğu adliye binası önünde CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz ve partililerce karşılanan Albayrak, burada mazbatasını aldı.

        Daha sonra belediye nikah salonunda partililere hitap eden Albayrak, ayrımcılık yapmadan tüm halka hizmet anlayışıyla çalışacaklarını belirterek, "Göreceksiniz, çok kısa süre içerisinde temizlik ve ulaştırmayla ilgili problemleriniz bitecek. Çok kısa süre içerisinde bu kentin sahillerinde dolaşırken keyif alacaksınız, o güzelim plajların keyfini yaşamaya başlayacaksınız. Bunlar yetmeyecek, kültür merkezlerimiz olacak. Bu kentte yaşarken sanatı, kültürel hizmetleri ve festivalleri göreceksiniz artık." diye konuştu.

        Albayrak, konuşmasının ardından başkanlık makamında devir teslim tutanağını imzalayarak eski başkan Mehmet Okan Yanmaz'dan görevi devraldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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