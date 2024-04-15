Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, mazbatasını aldı

CHP'den Akçakoca Belediye Başkanı seçilen Fikret Albayrak, mazbatasını alarak görevine başladı.

İlçe Seçim Kurulu'nun bulunduğu adliye binası önünde CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz ve partililerce karşılanan Albayrak, burada mazbatasını aldı.

Daha sonra belediye nikah salonunda partililere hitap eden Albayrak, ayrımcılık yapmadan tüm halka hizmet anlayışıyla çalışacaklarını belirterek, "Göreceksiniz, çok kısa süre içerisinde temizlik ve ulaştırmayla ilgili problemleriniz bitecek. Çok kısa süre içerisinde bu kentin sahillerinde dolaşırken keyif alacaksınız, o güzelim plajların keyfini yaşamaya başlayacaksınız. Bunlar yetmeyecek, kültür merkezlerimiz olacak. Bu kentte yaşarken sanatı, kültürel hizmetleri ve festivalleri göreceksiniz artık." diye konuştu.