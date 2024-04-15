Yığılca'daki Sarıkaya Mağarası bayram tatilinde ziyaretçileri ağırladı

Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, mağaranın ilçenin ve Türkiye'nin önemli turizm değerlerinden biri olduğunu belirterek, bayram tatilinde yoğunluğun artmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kireç taşlarıyla oluşmuş sarkıtlar ve içinde barındırdığı şelaleleriyle dikkati çeken Sarıkaya Mağarası, bayram tatilinde de ziyaretçilerden ilgi gördü.

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