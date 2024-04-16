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        Düzce'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Düzce'de otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 18:48 Güncelleme: 16.04.2024 - 18:48
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        Düzce'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Düzce'de otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        R.B.K. idaresindeki 81 ADR 163 plakalı otomobil, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Konuralp bölgesi Tabakhane Köprüsü'nde bariyere çarptı.

        Yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki dere yatağına düşmekten bariyer sayesinde kurtulan otomobilin sürücüsü ile araçtaki 1 kişi hafif yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslara alınan yaralılardan 1'i ayakta tedavi edildi, diğeri Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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