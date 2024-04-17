Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

        Düzce'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 20:58 Güncelleme: 17.04.2024 - 20:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

        Merkez Atatürk Bulvarı üzerinde Oğuzhan E. idaresindeki 34 ZU 4508 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Bahadır E'ye çarptı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Bahadır E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze çevresinde askeri hareketlilik
        Gazze çevresinde askeri hareketlilik
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        "Ukrayna'ya daha çok yardım gönderin"
        "Ukrayna'ya daha çok yardım gönderin"
        Evini yazlık olarak kiraya verecekler dikkat!
        Evini yazlık olarak kiraya verecekler dikkat!
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Havayolu yine uçacak mı?
        Havayolu yine uçacak mı?
        Süper Lig'de 32. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 32. haftanın panoraması
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        Meteorolojik olarak hareketli bir perşembe bizi bekliyor!
        Meteorolojik olarak hareketli bir perşembe bizi bekliyor!
        Silahı elinden almak isterken öldürdü
        Silahı elinden almak isterken öldürdü
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Alonso, Leverkusen'i nasıl zirveye taşıdı?
        Alonso, Leverkusen'i nasıl zirveye taşıdı?
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"

        Benzer Haberler

        Düzce Üniversitesi, Avrupa Üniversiteler Birliğine tam üye oldu
        Düzce Üniversitesi, Avrupa Üniversiteler Birliğine tam üye oldu
        Düzce'de firari hükümlü yakalandı
        Düzce'de firari hükümlü yakalandı
        Düzce'de fırtınanın zarar verdiği yayladaki yapılar eski görünümüne kavuştu...
        Düzce'de fırtınanın zarar verdiği yayladaki yapılar eski görünümüne kavuştu...
        Düzce Üniversitesinde "TUSAŞ ve Türk Havacılığı" konferansı düzenlendi
        Düzce Üniversitesinde "TUSAŞ ve Türk Havacılığı" konferansı düzenlendi
        Düzce'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Düzce'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Düzce'de Turizm Haftası kutlandı
        Düzce'de Turizm Haftası kutlandı