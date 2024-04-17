Düzce'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Düzce'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Düzce'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Merkez Atatürk Bulvarı üzerinde Oğuzhan E. idaresindeki 34 ZU 4508 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Bahadır E'ye çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Bahadır E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.