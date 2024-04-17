Düzce Üniversitesi, Avrupa Üniversiteler Birliğine tam üye oldu

Açıklamada görüşlerine yer verilen DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, üniversitenin küresel anlamda yaptığı çalışmaların karşılığını almaya başladığını, EUA'ya tam üyelikle önemli prestij kazanıp uluslararasılaşma vizyonuna değer kattığını ifade etti.

Açıklamada, Avrupa Birliği'nin yükseköğretim, araştırma ve inovasyon konularında etkili ve önemli kuruluşu olan EUA'da Türkiye'den 41 üniversitenin tam üyelik statüsünde yer aldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.