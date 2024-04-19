Düzce'den kısa kısa

Düzce Üniversitesi (DÜ) Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen "Düzce Üniversitesi Yabancı Dil Öğrenci Çalıştayı" tamamlandı.

DÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, çalıştay kapsamında 4 farklı grubun çalışmalarının katılımcılarla paylaşıldığı belirtildi.

Yabancı dil öğreniminde eksik görülen veya iyileştirilmesini öngörülen konuların maddeler halinde sıralandığı çalıştayın kapanış töreninde konuşan yüksekokul müdürü Dr. Öğretim Üyesi Osman Dülger, öğrenciye dersi anlattırmanın öğrenci merkezli eğitim olmadığını belirterek, "Öğrenciyi dinlemek, sorunlarını ve çözüm önerilerini onlardan dinlemektir. Çalıştay sonuç önerileriyle bizlere ödev vermiş oldunuz. Biz de yönetim olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İyileştirilmesini öngördüğünüz meseleleri tüm akademik ve idari birimlere bildirecek ve desteklerini isteyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- DÜ'de "Flüt-Piyano Resitali" gerçekleştirildi Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) tarafından "Flüt-Piyano Resitali" düzenlendi. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Konferans Salon’nda düzenlenen programda, flütte Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Eda Nazlımoğlu, piyanoda ise Düzce Güzel Sanatlar Lisesinden piyano öğretmeni Ahmet Emre Esen tarafından dünya ve Anadolu ezgilerinden eserler icra edildi.