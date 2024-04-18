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        Düzce Belediye Başkanı Özlü mazbatasını aldı

        AK Parti'den Düzce Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Faruk Özlü mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 19:17 Güncelleme: 18.04.2024 - 19:26
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        Düzce Belediye Başkanı Özlü mazbatasını aldı
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        AK Parti'den Düzce Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Faruk Özlü mazbatasını aldı.

        Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Düzce Adliyesi Seçim Kurulu Başkanlığından mazbatasını alan Özlü, çıkışta yaptığı açıklamada, kente önümüzdeki 5 yıl büyük hizmetler kazandıracaklarını belirtti.

        Seçim döneminde proje kitabı yayımladıklarını hatırlatan Özlü, "Bu projeler kitabında 100 proje var. Bu projeleri seçimden önce belediyedeki arkadaşlarla paylaştım. Her bir projenin bir sorumlusu var." dedi.

        Özlü, seçim sürecinde çok yoğun bir çalışma ortamı yaşandığını vurgulayarak, "Bu süreçte bize destek veren başta İl Başkanımız Hasan Şengüloğlu olmak üzere, Kadın Kolları Genel Başkanımız Ayşe Keşir'e, Milletvekilimiz Ercan Öztürk'e ve teşkilatımızın tüm mensuplarına çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Törene, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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