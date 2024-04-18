Düzce Belediye Başkanı Özlü mazbatasını aldı

AK Parti'den Düzce Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Faruk Özlü mazbatasını aldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Düzce Adliyesi Seçim Kurulu Başkanlığından mazbatasını alan Özlü, çıkışta yaptığı açıklamada, kente önümüzdeki 5 yıl büyük hizmetler kazandıracaklarını belirtti.

Seçim döneminde proje kitabı yayımladıklarını hatırlatan Özlü, "Bu projeler kitabında 100 proje var. Bu projeleri seçimden önce belediyedeki arkadaşlarla paylaştım. Her bir projenin bir sorumlusu var." dedi.