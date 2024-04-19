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        Düzce'de cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı

        Düzce'de yaklaşık 3,5 ay önce işlenen cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 22:24 Güncelleme: 19.04.2024 - 22:24
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        Düzce'de cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı
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        Düzce'de yaklaşık 3,5 ay önce işlenen cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Hamidiye Mahallesi'nde 27 Aralık 2023'te Resul Kaplan'ın aracında silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma yürütüldü.

        Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda B.Ş, Ş.Ç, S.Y, A.S ve Ö.A. gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, pompalı ve otomatik av tüfeği ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Y. çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan olayın ardından görgü tanıklarının beyanıyla gözaltına alınarak tutuklanan kadın şüpheli A.Y, cumhuriyet savcılığınca genişletilen soruşturmada suçsuz olduğu belirlenerek tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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