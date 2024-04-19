Düzce'de cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı

Adreslerde yapılan aramalarda, pompalı ve otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda B.Ş, Ş.Ç, S.Y, A.S ve Ö.A. gözaltına alındı.

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