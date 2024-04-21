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        Düzce'de iş yerine giren peçeli baykuş doğaya salındı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir iş yerine giren peçeli baykuş, doğal ortamına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 15:29 Güncelleme: 21.04.2024 - 15:29
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        Düzce'de iş yerine giren peçeli baykuş doğaya salındı
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir iş yerine giren peçeli baykuş, doğal ortamına bırakıldı.

        İlçede internet kafe işleten Fatih Kerim Söğüt, sabah saatlerinde iş yerini açtığında içeride peçeli baykuş olduğunu gördü.

        Söğüt'ün durumu zabıtaya bildirmesi üzerine işletmeye gelen ekipler, baykuşu kutuyla alarak doğaya saldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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