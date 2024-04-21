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        Yığılca ilçesinde su kuyusuna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 17:56 Güncelleme: 21.04.2024 - 17:56
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        Yığılca ilçesinde su kuyusuna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Redifler köyünde Şeref Ersoy'a ait inek, bahçede otladığı sırada su kuyusuna düştü.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu inek mahsur kaldığı yerden çıkarıldı.

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