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        Düzce'de park halindeki tıra çarpan kurye yaralandı

        Düzce'de park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 14:04 Güncelleme: 22.04.2024 - 14:04
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        Düzce'de park halindeki tıra çarpan kurye yaralandı
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        Düzce'de park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kuryelik yapan Y.T'nin kullandığı 34 BCY 162 plakalı motosiklet, Aziziye Mahallesi Yeni Sanayi mevkisinde park halindeki 81 ACY 943 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Bu arada kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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