Düzce'de çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı
Düzce'de çıkan kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de çıkan kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Ağa Mahallesi'nde M.T. ve F.Y, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle M.T. silahla F.Y'ye ateş etti.
Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan F.Y, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
F.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Güvenlik güçleri, M.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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