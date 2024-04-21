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        Düzce'de çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

        Düzce'de çıkan kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 22:05 Güncelleme: 21.04.2024 - 22:05
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        Düzce'de çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı
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        Düzce'de çıkan kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Ağa Mahallesi'nde M.T. ve F.Y, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesiyle M.T. silahla F.Y'ye ateş etti.

        Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan F.Y, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        F.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Güvenlik güçleri, M.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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