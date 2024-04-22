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        Düzce'de otomobille kamyonun çarpıştığı kaza ulaşımı aksattı

        D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde otomobille kamyonun çarpıştığı kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 22:36 Güncelleme: 22.04.2024 - 22:36
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        Düzce'de otomobille kamyonun çarpıştığı kaza ulaşımı aksattı
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        D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde otomobille kamyonun çarpıştığı kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

        D-100 kara yolu Düzce kesimi Ankara istikametinde seyreden C.Ş. idaresindeki 81 BF 555 plakalı otomobil, Bolu Dağı Taşaltı mevkisinde M.B. yönetimindeki canlı tavuk taşıyan 34 GSY 70 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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