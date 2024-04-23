Düzce Belediye Meclisinde yeni dönemin ilk toplantısı yapıldı

Düzce'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından belediye meclisinin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün yönettiği ilk oturum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Özlü, mecliste yaptığı konuşmada yerel seçim sonuçlarını hem kendisi hem de partisi adına bir güvenoyu olarak değerlendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz 5 yılda olduğu gibi önümüzdeki 5 yılda da bu güvene layık olabilmek için elimden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğim.