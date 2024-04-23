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        Düzce Belediye Meclisinde yeni dönemin ilk toplantısı yapıldı

        Düzce'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından belediye meclisinin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 09:22 Güncelleme: 23.04.2024 - 09:22
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        Düzce Belediye Meclisinde yeni dönemin ilk toplantısı yapıldı
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        Düzce'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından belediye meclisinin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün yönettiği ilk oturum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Özlü, mecliste yaptığı konuşmada yerel seçim sonuçlarını hem kendisi hem de partisi adına bir güvenoyu olarak değerlendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Geçtiğimiz 5 yılda olduğu gibi önümüzdeki 5 yılda da bu güvene layık olabilmek için elimden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğim.

        Huzurlarınızda tüm belediye meclis üyelerimize ve ekip arkadaşlarıma yoğun çalışmalarından, bana olan desteklerinden ve Düzce'ye ilişkin çabalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Artık 31 Mart seçimleri geride kaldı. Şimdi yeniden Düzce'miz için gecemizi gündüzümüze katarak çalışma, üretme ve şehrimize katkıda bulunma zamanıdır."

        Düzce'nin geleceğini birlikte inşa etmek için çaba göstereceklerini vurgulayarak, "Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Dünyaya aynı pencereden bakmayabiliriz, rekabet ediyor olabiliriz. Tüm bunlar son derece doğaldır. Böyle de olması gerekir. Tüm düşünce ve görüş farklılıklarımıza rağmen bizleri aynı çatı altında ve aynı amaç etrafında buluşturan şey Düzce'dir, Düzce'nin yarınlarıdır ve hemşehrilerimizin mutluluğudur. Hepimiz seçilerek buraya geldik. Bu yüzden hepimiz aynı sorumluluk ve görev bilinciyle hareket etmek, öncelikle Düzce'mizi düşünmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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