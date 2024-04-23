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        Düzce'de bisikletliler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı özel koreografiyle kutladı

        Düzce'de 104 bisikletli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Meclis'in açılışının 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla "104" sayısını oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 16:42 Güncelleme: 23.04.2024 - 16:42
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        Düzce'de bisikletliler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı özel koreografiyle kutladı
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        Düzce'de 104 bisikletli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Meclis'in açılışının 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla "104" sayısını oluşturdu.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Düzce İl Temsilciliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte üyeler, kent merkezinde bulunan Anıtpark Meydanı'nda toplandı.

        Etkinlik kapsamında 104 bisikletlinin 104 kilometre pedal çevirmesinin ardından Meclis'in açılışının 104'üncü yıl dönümü temsilen koreografi oluşturuldu.

        İl Temsilcisi Selim Cicu, amaçlarının milli değerleri gelecek nesillere aktarmak olduğunu, bunun için çaba gösterdiklerini söyledi.

        Cicu, "Dini bayramlarımızda bayramlaşma turlarımızı yapıyoruz. Milli bayramlarda da değerlerimizi hatırlatıcı turlar yapıyoruz. Gençlerimizin dini ve milli duygularla büyümelerini istiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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