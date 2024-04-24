Düzce'de çocuklar için açık hava sineması etkinliği yapıldı
Düzce Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklar için açık hava sineması etkinliği düzenlendi.
Düzce Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklar için açık hava sineması etkinliği düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kalıcı Konutlar Yeşil Vadi'de düzenlenen sinema etkinliğine çocuklar ve aileleri ilgi gösterdi.
Alanı dolduran çocuklar, aileleriyle animasyon filmi İnanılmaz Aile'yi izledi.
Keyifli gün geçiren çocuklara balon ve oyuncak dağıtıldı, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.
Film gösterimi sonunda çocuklar, Cumhuriyetin 100. yılı için bestelenen "Parla" marşıyla 23 Nisan coşkusu yaşadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.