Düzce'de çocuklar için açık hava sineması etkinliği yapıldı

Keyifli gün geçiren çocuklara balon ve oyuncak dağıtıldı, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kalıcı Konutlar Yeşil Vadi'de düzenlenen sinema etkinliğine çocuklar ve aileleri ilgi gösterdi.

Düzce Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklar için açık hava sineması etkinliği düzenlendi.

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