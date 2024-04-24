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        Düzce'de çocuklar için açık hava sineması etkinliği yapıldı

        Düzce Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklar için açık hava sineması etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 13:27 Güncelleme: 24.04.2024 - 13:27
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        Düzce'de çocuklar için açık hava sineması etkinliği yapıldı
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        Düzce Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklar için açık hava sineması etkinliği düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kalıcı Konutlar Yeşil Vadi'de düzenlenen sinema etkinliğine çocuklar ve aileleri ilgi gösterdi.

        Alanı dolduran çocuklar, aileleriyle animasyon filmi İnanılmaz Aile'yi izledi.

        Keyifli gün geçiren çocuklara balon ve oyuncak dağıtıldı, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

        Film gösterimi sonunda çocuklar, Cumhuriyetin 100. yılı için bestelenen "Parla" marşıyla 23 Nisan coşkusu yaşadı.

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