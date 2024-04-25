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        Düzce'de otomobilin savrulan araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

        Düzce'de bir otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine savrulan araca çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 20:20 Güncelleme: 25.04.2024 - 20:20
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        Düzce'de otomobilin savrulan araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Düzce'de bir otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine savrulan araca çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Serdar Y. idaresindeki 81 FN 913 plakalı otomobil, Düzce-Yığılca bağlantı yolunun Hasanlar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasına savruldu.

        Karşı yönden gelen Orhan K. yönetimindeki 81 DM 849 plakalı otomobil, savrulan araca çarptı.

        Kazada, araç sürücüleri ile otomobillerde bulunan İbrahim Ç. ve Murat Ö. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza anı, Orhan K. idaresindeki otomobilde bulunan araç kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otomobilin, yol ortasına savrulan diğer araca çarpması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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