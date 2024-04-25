Düzce'de otomobilin savrulan araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada, araç sürücüleri ile otomobillerde bulunan İbrahim Ç. ve Murat Ö. yaralandı.

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