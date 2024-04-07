Yığılca'da AK Parti İl Genel Meclisi üyeleri mazbatalarını aldı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde AK Parti'den İl Genel Meclisi üyeliğine seçilen Ahmet Alkan ve Dursun Albayrak'a mazbataları verildi.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde AK Parti'den İl Genel Meclisi üyeliğine seçilen Ahmet Alkan ve Dursun Albayrak'a mazbataları verildi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen Alkan ve Albayrak, İlçe Seçim Kurulu'na gelerek mazbatalarını aldı.
Alkan, yaptığı açıklamada, resmi olarak görevi devraldıklarını belirterek, "Bütün engellere rağmen Allah'a şükür başardık. 39 köyümüz ve 4 mahallemiz için var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullandı.
Programa, Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, AK Parti İlçe Başkanı Oktay Uğurlu, köy ve mahalle muhtarları da katıldı.
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