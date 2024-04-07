Cumayeri Belediye Başkanı Koloğlu, mazbatasını aldı
MHP'den yeniden Cumayeri Belediye Başkanı seçilen Mustafa Koloğlu, mazbatasını alarak görevine başladı.
MHP'den yeniden Cumayeri Belediye Başkanı seçilen Mustafa Koloğlu, mazbatasını alarak görevine başladı.
Mazbatasını İlçe Seçim Kurulu'ndan teslim alan Koloğlu'nu, meclis üyeleri ve partililer yalnız bırakmadı.
Burada konuşan Koloğlu, halkın takdiriyle yeniden göreve gelmelerinin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.
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