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        Cumayeri Belediye Başkanı Koloğlu, mazbatasını aldı

        MHP'den yeniden Cumayeri Belediye Başkanı seçilen Mustafa Koloğlu, mazbatasını alarak görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 14:55 Güncelleme: 07.04.2024 - 14:55
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        Cumayeri Belediye Başkanı Koloğlu, mazbatasını aldı
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        MHP'den yeniden Cumayeri Belediye Başkanı seçilen Mustafa Koloğlu, mazbatasını alarak görevine başladı.

        Mazbatasını İlçe Seçim Kurulu'ndan teslim alan Koloğlu'nu, meclis üyeleri ve partililer yalnız bırakmadı.

        Burada konuşan Koloğlu, halkın takdiriyle yeniden göreve gelmelerinin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

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