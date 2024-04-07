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        Maske takıp 'Bana iş çıkarmayın' pankartı ile sürücüleri uyardı

        DÜZCE'de motokurye Resul Gür, bayram tatili nedeniyle yola çıkacak sürücülerin kurallara uyması konusunda farkındalık yaratmak için yüzüne V For Vendetta karakterinin maskesini takıp eline de tırpan alarak Anadolu Otoyolu üzerindeki tesislerde dolaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 12:58 Güncelleme: 07.04.2024 - 13:00
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        Maske takıp 'Bana iş çıkarmayın' pankartı ile sürücüleri uyardı
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        DÜZCE’de motokurye Resul Gür, bayram tatili nedeniyle yola çıkacak sürücülerin kurallara uyması konusunda farkındalık yaratmak için yüzüne V For Vendetta karakterinin maskesini takıp eline de tırpan alarak Anadolu Otoyolu üzerindeki tesislerde dolaştı. Bir tesis girişinde, trafik uygulaması yapan polislerin de yanına giden Gür, sürücülere yaklaşıp üzerinde ‘Emniyet kemeri tak. Hızlı gitme, bana iş çıkarma’ yazılı pankartı okutup kurallara uymaları konusunda uyardı.

        Kentte motokuryelik yapan Resul Gür, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden sürücülerin kurallara uyması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ilginç bir eyleme imza attı. Yüzüne V For Vendetta maskesi takıp, eline de tırpan alan Gür, Anadolu Otoyolu üzerindeki tesislerde dolaştı. Gür, üzerinde ‘Emniyet kemeri tak. Hızlı gitme, bana iş çıkarma’ yazılı pankartı vatandaşlara okuttu. Gür, ayrıca trafik uygulaması yapan polislerin de yanına giderek, vatandaşlara uyarıda bulundu. Vatandaşlar Gür’ün bol bol fotoğraf ve videolarını çekerek ilgi gösterdi.

        Amacının farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Resul Gür, “Ben motokuryelik yapıyorum. Ben ve arkadaşlarım sık sık kaza tehlikesi atlatıyoruz. Çok sayıda arkadaşımız da hayatını kaybetti. Buradan hayatını kaybeden arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ramazan Bayramı’nın diğer adı da şeker bayramı. Şeker bayramı şeker gibi geçsin diye böyle bir farkındalık çalışması yapmak istedim” dedi.

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