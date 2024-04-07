Düzce'de 3 araç zincirleme kazaya karıştı: 1 ölü, 4 yaralı

DÜZCE'de,2 otomobil ile 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada Zehra Bülbül (20) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Gölyaka ilçesinde meydana geldi. Eren Ozata yönetimindeki 81 FB 804 plakalı otomobil ile Ali Bülbül yönetimindeki 34 PL 5971 plakalı otomobil ve Samet Ali Kurt yönetimindeki 81 EN 680 plakalı hafif ticari araç zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Eren Ozata yönetimindeki otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarpıp asılı kalırken, ihbarla kaza yerine polis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, 81 FB 804 plakalı otomobilde bulunan Zehra Bülbül yaşamını yitirirken, aynı araçta sıkışan Beyzanur Bülbül ise itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücüler Eren Ozata, Ali Bülbül ve Samet Ali Kurt ile Beyzanur Bülbül, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Zehranur Bülbül’ün cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından Düzce Üniversitesi'nin morguna götürüldü.