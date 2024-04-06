Düzce'de aydınlatma direğine çarpan halk otobüsündeki 16 kişi yaralandı
Düzce'nin Beyköy beldesinde halk otobüsünün aydınlatma direğine çarpması sonucu 16 kişi yaralandı.
Düzce'nin Beyköy beldesinde halk otobüsünün aydınlatma direğine çarpması sonucu 16 kişi yaralandı.
S.Ç. idaresindeki 81 DS 408 plakalı özel denetimli halk otobüsü, 1. Cadde'de seyir halindeyken kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 16 kişi, hastaneye götürüldü.
Olay nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, otobüsünün kaldırılmasının ardından normale döndü.
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