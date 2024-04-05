Kanser ilaçlarının hazırlanması robotik cihazlara emanet

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Onkoloji Ünitesine kazandırılan robotik ilaç hazırlama cihazı, ilaçların el değmeden tam dozda hazırlanmasını sağlamanın yanı sıra uygulayıcıya, çevreye ve ilaç hazırlanmasına yönelik riskleri minimuma indiriyor.

Yaklaşık 1 aydır kullanılan robotik ilaç hazırlama cihazı, riskleri minimize eden geliştirilmiş tam kapalı sistemi sayesinde kanser hastalarına sunulan hizmetin kalitesini artırdı.

Robotik cihaz, tam doz eldesi yanında uygulayıcı kaynaklı hataları da azaltarak ilaç tasarrufu sağlıyor.

Doğru dozlamanın kolayca yapılabildiği, enjektör kaynaklı oluşacak hataların ise en alt seviyeye indirildiği sistem sayesinde sadece Düzce'de değil, bölge genelinden kanser hastalarına hizmet veriliyor.

Robotik cihazı önceki sistemlerle kıyaslayan Eşbah, "Robotik sistemle daha hassas bir ayarlama sağlayabiliyoruz. Daha hassas miligram, mililitre cinsinden ilaçları hazırlama imkanımız var. Daha hassas bir terazi kullanıyoruz. El değmeden robotik kolla ilaç hazırlanıyor ve böylelikle insan kaynaklı hataları minimuma indirmiş oluyoruz. Aynı zamanda bu robotik cihazın 5 hepa filtresi var. Kullanıcı için de dışarıya herhangi bir bulaş riski olmamış oluyor. Bunu da minimale indirgemiş oluyoruz." diye konuştu.

Eşbah, robotik ilaç hazırlama cihazının içerisinde kapalı atık sisteminin yer aldığını ifade ederek, bu sayede ilacı hazırlayan kişi, kullanıcı ve tıbbi atıkları toplayan personelin ilaca maruz kalma riskini ortadan kaldırdıklarını vurguladı.