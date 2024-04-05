Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Karabük'te cezaevinden firar eden hükümlü polisin 10 kilometrelik takibiyle Düzce'de yakalandı

        Karabük'te cezaevinden firar eden hükümlünün de aralarında bulunduğu 3 kişi, polisin 10 kilometrelik kovalamacasıyla Düzce'de yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 13:01 Güncelleme: 05.04.2024 - 13:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te cezaevinden firar eden hükümlü polisin 10 kilometrelik takibiyle Düzce'de yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te cezaevinden firar eden hükümlünün de aralarında bulunduğu 3 kişi, polisin 10 kilometrelik kovalamacasıyla Düzce'de yakalandı.

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde ring halinde görev yapan Bölge Trafik Amirliği ekipleri, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde seyreden 14 KL 979 plakalı otomobili durdurmak istedi.

        Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Ekipler, takibe aldıkları otomobili yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu durdurdu.

        Otomobilin arka kapısından inerek çalılık alana kaçan A.E.O. ekiplerce yakalandı.

        Ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde A.E.O'nun 19 suç kaydının bulunduğunu ve hükümlü olduğunu tespit etti.

        A.E.O. ifadesinde, gece saatlerinde Karabük Eskipazar Açık Cezaevinden firar ettiğini, otomobile de otostopla durdurup bindiğini söylediği öğrenildi.

        Otomobili kullanan A.K'nin ise ehliyetsiz olduğu ve 5 suçtan arandığı, otomobildeki N.T'nin de 6 suçtan araması olduğu belirlendi. Üç kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

        Cezaevi firarisi A.E.O'nun yakalanma anı, polis kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mucize kadın dehşeti anlattı
        Mucize kadın dehşeti anlattı
        Anne, oğul evde baba araçta yanarak öldü!
        Anne, oğul evde baba araçta yanarak öldü!
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        42 erkek rakibini geride bırakıp muhtar oldu
        42 erkek rakibini geride bırakıp muhtar oldu
        Beşiktaş'taki yangın faciasında ihmaller zinciri
        Beşiktaş'taki yangın faciasında ihmaller zinciri
        En çok işçi aranan meslekler
        En çok işçi aranan meslekler
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Çığ riski nedeniyle 106 gün kapalı kaldı!
        Çığ riski nedeniyle 106 gün kapalı kaldı!
        Los Angeles tarihinin en büyük soygunu!
        Los Angeles tarihinin en büyük soygunu!
        Parkinson'a rağmen oyunculuğa dönecek
        Parkinson'a rağmen oyunculuğa dönecek
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bayram rotaları
        Bayram rotaları
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        Yüzmek için göle girdi! İlk acı haber geldi!
        Yüzmek için göle girdi! İlk acı haber geldi!
        Dönüşümünü tamamladı, şimdi hedef küresel liderlik
        Dönüşümünü tamamladı, şimdi hedef küresel liderlik
        Obeziteye yol açan yeni genetik varyantlar belirlendi
        Obeziteye yol açan yeni genetik varyantlar belirlendi

        Benzer Haberler

        Belgeselden etkilenerek başladığı tahta baskı sanatını meslek edindi
        Belgeselden etkilenerek başladığı tahta baskı sanatını meslek edindi
        Yığılca Belediye Başkanı Savaş, mazbatasını aldı
        Yığılca Belediye Başkanı Savaş, mazbatasını aldı
        Düzce'de araç içerisinde sürücü ölü bulundu
        Düzce'de araç içerisinde sürücü ölü bulundu
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirip öldü
        Otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirip öldü
        Düzce'de çamurda mahsur kalan 3 inek iş makinesiyle kurtarıldı
        Düzce'de çamurda mahsur kalan 3 inek iş makinesiyle kurtarıldı